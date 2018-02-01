الجوال الأبرز.. 7 عادات يومية تنقل لك الجراثيم

متابعات(صدى):

تنتشر الكثير من الجراثيم في منزلنا وبعضها تتخذ الأغراض التي نستخدمها يوميا دون الانتباه، كالهاتف المحمول، حيث يحتوي الهاتف الذي يرافقك في كل مكان على نوع جرثومة تسمي ” الإشريكية القولية ” التي تسبب إسهال وتشنجات المعدة لذلك يفضل بعد أستخدم هاتفك غسل اليدين بالصابون.

جهاز التحكم، ويحتوي جهاز التحكم للتلفزيون على 50,000 جرثومة لأنه ينتقل للأيدي وبالتالي يقوم بتمرير الجراثيم لمن يلمسه، فيجب غسل الأيدي بعد لمسه.

أما لوحة مفاتيح الكمبيوتر، ليس من الغريب ان تغطيها الجراثيم، ربما يكون في مكتبك وعند تناولك للطعام سقط فتات الخبز عليها أو لمسها وأيدك غير نظيفة، لذلك عليك تنظيفها بأستخدام الكحوليات.

النقود، وجد الباحثون أن معظم النقود مغطاة 3000 نوع من البكتريا، منها الجراثيم التي تسبب حب الشباب نظرا لتنقلها للكثير من الأيدي يوصي بغسل الأيدي بعد التعامل مع النقود.

المحفظة، انت تضع يدك فيها معظم الوقت ولكن نادرا ما تنظفها فهناك الكثير من البكتريا التي تعيش بداخلها بالإضافة إلي وضعها في أماكن مختلفة علي الطاولة، في السيارة و غيرها من الأماكن، فقم بتنظيفها بمناديل مضادة للجراثيم وأنتبه أين تضعها.

عربة التسوق، عادة ما تضعها المتاجر في الخارج وبالتأكيد تلتقط الكثير من الجراثيم، فلا تضع اللحوم وتتركها مدة طويلة حتى لا يسيل منها الدم لان هذا يسبب السالمونيلا، فتسبب لك إسهال وأمراض المعدة، فقبل أستخدمها عقمها بمناديل مضادة للجراثيم.

غسل اليدين، من المهم أن تهتم بغسل يدك بالطريقة الصحيحة مع أستخدم صابون معد خصيصا للقضاء على الجراثيم، لأن الصابون العادي ينضف فقط ولا يقضي على البكتريا بالإضافة إلى كل يد تستخدمه يتراكم عليه الميكروبات، ويجب عليك أيضا أستخدم صابون خاصة باليد وأخري للوجه.