بالصور.. أمير الرياض يرعى الحفل السنوي لجمعية أعمال تنمية وتمويل الأسر المنتجة

سعيد العجل(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم الحفل السنوي الأول لجمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة بمنطقة الرياض (أعمال) .

وبدء الحفل الخطابي بآيات من القرآن الكريم ، ثم القى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة بالرياض ” أعمال ” ، كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على هذه الرعاية الكريمة التي كان لها الأثر الكبير في النفوس.

وقال سموه ” إن التنمية في المملكة العربية السعودية، ولله الحمد تخطو خطواتٍ ثابتة بفضل الله، ثم بدعم ورعاية حكومتنا الرشيدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين – يحفظهما الله – مبينا أن رؤية المملكة 2030 والعزيمة القوية التي لّخص لها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رؤيته الطموحة لمستقبل المملكة ليكون عنان السماءِ سقف طموحنا حيث جميع الطاقات بعزيمةٍ وتحد نحو المستقبل و مسابقة الزمن.

وأعلن سمو الأمير فيصل بن عبدالرحمن عن إطلاق أكثر من عشرة آلاف وظيفة للشبابِ والفتياتْ، وتوقيع (27 اتفاقية ) وتقديم قروض حسنة لـ (180) شاب وفتاة بقيمة إجمالية تزيد عن إحدى عشر مليون ريال، كما أعلن عن تطوير برنامج ( إجــادة) وتحويله إلى معهد الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز للــتدريب والتوظـيف.

ثم القى مدير عام جمعية ” انسان” صالح اليوسف كلمة الشركاء قدم فيها شكره باسمه ونيابة عن جميع شركاء جمعية أعمال على مبادرتهم المباركة لبناء شراكات استراتيجية مع الجمعيات للمساهمة في تحويل الأفراد المحتاجين إلى منتجين وتطوير العمل الخيري 2030 ، مشيدًا بالدور الكبير والمميز الذي تقوم به جمعية أعمال بإدرة حكيمة من سمو رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس .

ونوه اليوسف بدعم وتشجيع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لجميع الأعمال الخيرية بالمنطقة .

بعد ذلك دشن سمو أمير منطقة الرّياض مشروع ” إجادة ” ، الذي يهدف إلى التدريب المنتهي بالتوظيف ويستهدف إلحاق أكثر من ستة آلاف مستفيد بسوق العمل .

بعدها شهد سموه توقيع اتفاقيات الجمعية مع كل من مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الطبي لتدريب وتوظيف1055 مستفيدا ، ومصنع الرياض المتحدة لتوظيف 30 مستفيدا ، وكذلك شركة الأغذية المبتكرة (شاورمر) لتدريب وتوظيف200 ، ومصنع التمور بالزلفي لتمكين 200 مستفيدا ، إضافة إلى تدريب وتوظيف الحكير 5 آلاف مستفيدا في شركة فواز، وكذلك شركة الرؤية المهرة لتسويق الاتصالات التي سوف تدرب وتوظف 200 مستفيد ، وشركة التميمي التي سوف تلحق 300 مستفيد بسوق العمل ، وشركات أخرى مع المستشفى السعودي الألماني ، وشركة العثيم القابضة، وبلغ إجمالي رواتب الملتحقين أكثر من 331 مليون ريال خلال عام .

كما وقعت شراكات تنموية واستراتيجية مع الجهات الخيرية والقطاع الخاص منها جمعية الإعاقة الحركية للكبار (حركية) والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) ورعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) وجمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية الأسرية والجمعية الخيرية السعودية لرعاية الأرامل والمطلقات (أيامى) وجمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض (كفيف) والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) وجمعية أسر التوحد الخيرية والجمعية السعودية الخيرية لمرضى الفصام والجمعية السعودية للإعاقة السمعية (سمعية) والجمعية الخيرية لمكافحة السمنة بالرياض (كيل) وجمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره .

وكرم سمو أمير منطقة الرياض الداعمين والشركاء وفي ختام الحفل أدلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بتصريح صحفي قال فيه ” سعيد هذا المساء بدعوة سمو الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز رئيس مجل إدارة أعمال هذه الجمعية التي تهتم بالتنمية الأسرية وتقوم بدورها كامل في خدمة المجتمع لها أجنحة متعددة تؤدي دورها مع المؤسسات الحكومية وتؤدي دورها مع مؤسسات المجتم المدني وكذلك مع الجمعيات الخيرية ، متميناً للجمعية التوفيق والسداد ودوام الأزدهار لأنها جمعية نوعية وسيكون لها دور كبير في المستقبل.

وأضاف إن برامج الجمعية التطويرية موفقة ومدروسة بشكل جيد وقد شهدنا وحضرنا اليوم اتفاقيات متعددة سوف تعطيها دافع كبير في المستقبل لأعمالها نحن في وطن تكافل اجتماعي في جميع المؤسسات بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، متمنياً للجمعية ولمجلس إدارتها ولأعضاء المجلس وللعاملين فيها دوام التوفيق.

وطالب سموه رجال الأعمال أن يدعمو الجمعية ، مشيراً إلى المبادرات الرياضية وأثرها في المجال الاجتماعي لتأكيد مسيرة التنمية .