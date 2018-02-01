أمانة مكة تزيل 5 مزارع وتتلف محاصيل غير صحية

نايف السالم(صدى):

أزالت أمانة العاصمة المقدسة أمس الأربعاء، 5 مزارع بجنوب مكة المكرمة بعد التأكد من عدم صلاحية محاصيلها وتلوث مياهها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقيامهم بمخالفة الاشتراطات الصحية في إقامة وري المزروعات .

وأوضح مدير عام صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة منصور بن سعيد بالبيد، أن الأمانة حريصة على إزالة تلك العشوائيات التي تشكل خطراً على الصحة العامة وللحفاظ على الوجه الجمالى للمدينة، مؤكداً أن العمل جارى لإزالة كافة الظواهر السلبية التي تتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين .

من جهته بين رئيس لجنة المزارع بالإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة أحمد الصغير أن اللجنة أزالت 5 مزارع مخالفة تبلغ مساحتها أكثر من (3000) متر مربع بعد قيام الفرق الميدانية بجولات على المنطقة؛ حيث رصدت خلالها عددًا من المخالفات في تلك المزارع وتبين بعد أخذ العينات من منتجاتها وفحصها بمختبرات صحة البيئة عدم صلاحيتها للاستخدام وسقايتها بمياه آبار ملوثه ومجاورة لمجاري الصرف الصحي.

وأضاف ” الصغير ” ، أنه تم على الفور إتلاف كامل المحاصيل وإزالة تلك المزارع كونها تشكل خطرًا على الصحة العامة، لافتًا النظر إلى أن المزارع المزالة تحتوي على مسطحات خضراء وورقيات ودرنات وبقوليات، ومحاصيل منوعه وتم إتلافها مباشرة وفق الطرق الصحية المتبعة .