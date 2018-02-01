3 أسباب لرائحة الفم الكريهة

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر رائحة الفم الكريهة من أكثر الأمور إحراجاً بالنسبة للكثير من الأشخاص وهنالك أسباب أخرى يجب التنبه إليها في هذا الخصوص.

وبحسب الأطباء فإن التخلص من رائحة الفم الصباحية أمراً يكاد يكون مستحيلاً، إلا أن التقليل من حدتها أمر في المتناول، إذ يمكن للمرء اتخاذ بعض الإجراءات للحد من رائحة الفم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

يعاني الكثير من الأشخاص من الجفاف الفموي لدى استيقاظهم صباحاً، وذلك بسبب بعض المشاكل الصحية في الأنف والتي تدفعهم إلى التنفس عبر الفم، ما يؤدي إلى جفاف الفم والبلعوم، وهذا ما يتسبب بصدور رائحة كريهة بعد الاستيقاظ صباحاً.

قد تبقى بعض فضلات الطعام بين الأسنان حتى لو قمت بتنظيفها بالفرشاة والمعجون، وهذا يؤدي بدوره إلى نشوء البيكتريا في هذه الفضلات، ويتسبب برائحة الفم الكريهة.

من المعروف بأن مضغ العلكة عادة ما يعطر الأنفاس، إلا أن مغضها قبل النوم بالتحديد يؤتي نتائج عكسية لأنها تحتوي على مادة الأسبارتام التي تمثل غذاء مثالياً للباكتريا التي تتسبب برائحة الفهم الكريهة.

يجب مضغ البقدونس بعد الاستيقاظ مباشرة، وقبل تناول أي طعام أو شراب، وتناول التفاح أو الكرافس مرة واحدة في اليوم.

كما يجب مضغ العلكة في الصباح فقط، وتجنب مضغها قبل النوم، ونظف أسنانك بالبيكنغ صودا قبل النوم لأن هذه المادة تقتل البيكتريا المسؤولة عن رائحة الفم الكريهة.