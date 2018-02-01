بالفيديو.. إيرانية: حكومة روحاني تجاهلت توفير خيمة لأسرتي
أكدت إمرأة إيرانية، من متضرري الزلزال الذي ضرب مدينة سربل، أن نجلها لقى مصرعه، بسبب البرد القارس.
وأوضحت السيدة الإيرانية، عبر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الرئيس الإيراني تجاهل طلباتها المتكررة بتوفير خيمة لهم تقيهم البرد.
وأسفرت الهزة الأرضية التى ضربت مدينة ” سربل ذهاب ” ، في السابع من يناير الجاري، عن إصابة 51 شخصا بجروح طفيفة فى مدينتي قصر شيرين و كيلانجرب.
سيدة إيرانية من متضرري الزلزال الذي ضرب مدينة #سربل تنشر صورة لطفلها وتؤكد أنه توفى بسبب البرد القارس وحكومة #روحاني تتجاهل طلباتها المتكررة بتوفير خيمة لهم تقيهم البرد. #همسايه #تضاهرات_سراسری #مظاهرات_إيران #IranProtests #قیام_بهمن pic.twitter.com/2A5bNraDca
— همسايه (@Hmsayh) January 31, 2018
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