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بالفيديو.. إيرانية: حكومة روحاني تجاهلت توفير خيمة لأسرتي

بالفيديو.. إيرانية: حكومة روحاني تجاهلت توفير خيمة لأسرتي
طهران(صدى):

أكدت إمرأة إيرانية، من متضرري الزلزال الذي ضرب مدينة سربل، أن نجلها لقى مصرعه، بسبب البرد القارس.

وأوضحت السيدة الإيرانية، عبر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الرئيس الإيراني تجاهل طلباتها المتكررة بتوفير خيمة لهم تقيهم البرد.

وأسفرت الهزة الأرضية التى ضربت مدينة ” سربل ذهاب ” ، في السابع من يناير الجاري، عن إصابة 51 شخصا بجروح طفيفة فى مدينتي قصر شيرين و كيلانجرب.

 


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