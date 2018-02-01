حافلات مجانية لنقل راغبي حضور مباراة اعتزال الكابتن فؤاد أنور

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عن تسير حافلات مجانية لنقل الجماهير الرياضية كافة من مختلف مدن المملكة، وذلك لحضور مباراة اعتزال الكابتن فؤاد أنور.

وقالت الهيئة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء : ” باصات مجانية لنقل الجماهير الرياضية كافة من مختلف مدن المملكة لحضور مباراة اعتزال الكابتن فؤاد أنور يوم الجمعة المقبلة بين الشباب (المطعم بالنجوم) والنادي الأهلي المصري ” .

كما نشرت الهيئة العامة للرياضة، ” انفوجراف ” يوضح أماكن تمركز حافلات نقل الجماهير الرياضية في أنحار المملكة.