الصحة العالمية: وباء الكوليرا قد يتفشى من جديد في اليمن

جنيف(صدى):

قالت منظمة الصحة العالمية أن وباء الكوليرا في اليمن، والذي أودى بحياة أكثر من 2000 شخص قد يتفشى من جديد في موسم المطر.

وأوضح بيتر سلامة نائب مدير عام المنظمة، لبرنامج الطوارىء الصحية على هامش مؤتمر دولي للمساعدات عقد في الرياض، إن عدد حالات الإصابة بالكوليرا تراجع في اليمن خلال العشرين شهرًا الأخيرة بعد أن وصل إلى حاجز مليون حالة يشتبه في إصابتها بالمرض.

وتابع ” سلامة ” قائلًا: ” ولكن المشكلة الحقيقية هي أننا ندخل مرحلة أخرى من المواسم المطيرة.. عادة ما تزيد حالات الكوليرا وفقا لهذه المواسم المطيرة، ولذلك فإننا نتوقع زيادة في أبريل المقبل وزيادة محتملة أخرى في أغسطس. ”

وأشار ” سلامة ” إلى أن تفشي الكوليرا والدفتيريا ناجم عن الأضرار التي لحقت بالنظام الصحي في اليمن، موضحًا أن أقل من نصف المنشآت الصحية في اليمن تعمل بكامل طاقتها، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية حصلت على موافقة الحكومة للقيام بحملات تطعيم وتعمل على ضمان تنفيذ كل أطراف الصراع لهذه الخطة.