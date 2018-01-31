بالصور.. وصول الدفعة 11 من ضيوف خادم الحرمين لبرنامج العمرة والزيارة

نايف السالم(صدى):

وصلت الدفعة الحادية عشرة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة، إلى المدينة المنورة اليوم الذين قدموا من 7 دول وهي طاجيكستان، وقرقيزستان ، وكازاخستان، وروسيا، وأوزباكستان، وأذربيجان، وروسيا البيضاء ، والبالغ عددهم (200) معتمر ومعتمرة، من الشخصيات الإسلامية البارزة اذ وصلت الدفعة الأولى من الضيوف والبالغ عددهم ١٠٠ فيما تستكمل غداً الدفعة الثانية .

وكان في استقبال الضيوف عدد من مسؤولي البرنامج، حيث أنهوا إجراءات وصولهم منذ قدومهم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ، إلى مقر إقامتهم في احدى الفنادق المطله على المسجد النبوي الشريف .

وقد أعدت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة عدداً من البرامج المختلفة في المدينة المنورة ومكة المكرمة .

وعبر الضيوف لدى وصولهم عن جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على كريم الاستضافة، معتبرين هذه الاستضافة خدمة للإسلام والمسلمين، مبدين سعادتهم بوصولهم إلى أرض الحرمين بأمن وسلام.