بالصور.. وصول الدفعة 11 من ضيوف خادم الحرمين لبرنامج العمرة والزيارة
وصلت الدفعة الحادية عشرة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة، إلى المدينة المنورة اليوم الذين قدموا من 7 دول وهي طاجيكستان، وقرقيزستان ، وكازاخستان، وروسيا، وأوزباكستان، وأذربيجان، وروسيا البيضاء ، والبالغ عددهم (200) معتمر ومعتمرة، من الشخصيات الإسلامية البارزة اذ وصلت الدفعة الأولى من الضيوف والبالغ عددهم ١٠٠ فيما تستكمل غداً الدفعة الثانية .
وكان في استقبال الضيوف عدد من مسؤولي البرنامج، حيث أنهوا إجراءات وصولهم منذ قدومهم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ، إلى مقر إقامتهم في احدى الفنادق المطله على المسجد النبوي الشريف .
وقد أعدت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة عدداً من البرامج المختلفة في المدينة المنورة ومكة المكرمة .
وعبر الضيوف لدى وصولهم عن جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على كريم الاستضافة، معتبرين هذه الاستضافة خدمة للإسلام والمسلمين، مبدين سعادتهم بوصولهم إلى أرض الحرمين بأمن وسلام.
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