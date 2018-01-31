الكرواتي يوريتش يثير الجدل بتعاقده مع الشباب والنصر

ماجد الأشرم(صدى):

أثار الكرواتي كرونوسلاف يوريتش جدلًا واسعًا ، مساء اليوم الأربعاء ، بعدما قام بتوقيع عقدين مختلفين ، لتولي مهمة تدريب أولمبي الشباب من ناحية ، ومن جهة أخرى بتولي مهمة تدريب فريق النصر الأول لكرة القدم بديلًا لجوستافو .

وفي ظل انتظار تصريحات المدرب التوضيحية لما جرى اليوم ، بادر نادي الشباب بالإعلان عن حفل أقيم مغرب اليوم برعاية الإدارة الرياضية للنادي ، للترحيب بالجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب ” يوريتش ” ، لتولي مهمة تدريب الفريق الأولمبي والإشراف على كافة الفئات السنية بالنادي .

وبعد ساعات قليلة من مساء اليوم ، أعلنت إدارة العالمي عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إنهائها التعاقد مع جوستافو لتوقيع عقد مع المدرب الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنصر الكرواتي كرونوسلاف لتولي مهمة تدريب الفريق .

وتأكيدًا على توقيع المدرب الكرواتي لعقد النصر ، حرص رئيس النادي سلمان المالك على نشر صورًا لمراسم توقيع العقد عبر ” تويتر ” ، وعلق عليها قائلًا ” بداية جديدة ” .