بالفيديو.. بعد 8 سنوات خسوف القمر يعيد تداول فيديو ” المغامسي “

نايف السالم(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو قديم، للشيخ صالح المغامسي، خطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، يتحدث فيه عن الفوائد الوعظية من خسوف القمر، قائلا ” إن القمر ليس مكلفًا بشيء من الله تعالى، ولا يقصر في العبادة، بل هو مُسير كما يأمره له، ورغم ذلك يحدث له خسوف، فكيف للمُكلف المُقصر؟ ” .

وأضاف ” المغامسي ” في الفيديو، أن خسوف القمر يدل على عظمة الله، فالقمر الذي يضرب به المثل في الجمال، يخسف، ولا يخسف إلا في ليلة البدر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء من قبله الآن مدفونون بالأرض، وآية الخسوف تؤكد أن الخلق كلهم لا يمكن أن يخرجوا عن مشيئة الله.

واهتم الكثيرون من سكان المملكة، بالتوجه إلى الله والاستغفار والتوبة، كما أمر الرسول صلى الله عليه، وشهدت ساحات ” تويتر ” ، العديد من المشاركات التي اهتمت بخسوف القمر.