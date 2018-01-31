وزير الإعلام اليمني يطالب بإجراءات حاسمة تجاه إيران

فهمي محمد(صدى):

أعرب وزير الإعلام اليمني، وعضو مجلس حكماء شباب آسيا، معمر الإرياني، عن سعادته بتصريحات السفير جوناثان آلان نائب المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة، والتي أكدت تورط النظام الإيراني في تمويل الميليشيات الانقلابية الحوثية، بالأسلحة والصواريخ الباليستية .

وقال الوزير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” إن المعلومات التي تضمنها التصريح سبق، وتم الكشف عنها في عدد من التقارير الصادرة عن الحكومة اليمنية وقيادة التحالف العربي، وتؤكد الاختراق الإيراني للقرارات الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع ” .

وأضاف الإيراني، ” أن استمرار الدعم الإيراني للانقلابيين ساهم في إطالة أمد الأزمة اليمنية وأضر بأمن واستقرار اليمن والمنطقة، وفي المقدمة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وبات يمثل تهديدًا جديًّا لأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب ” .

وتابع: ” نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق النظام الإيراني لاختراقه القرارات الدولية، وخاصة ما يتعلق بحضر تصدير الأسلحة للانقلابيين الحوثيين وإيقاف التدخل بشؤون اليمن ” .