طلب غريب لداعشية أثناء محاكمتها بتهمة نقل حزام ناسف لعسير
طلبت الداعشية المدعى عليها ، والتي قامت بنقل الحزام الناسف المستخدم في تفجير مسجد قوات الطوارئ الخاصة بعسير ، خلال جلسة المحاكمة الأولى التي عقدت يوم أمس الثلاثاء ، بتوكيل أشقائها للدفاع عنها أمام المحكمة .
وأوضحت الداعشية أنها ستتولى الرد على لائحة التهم المنسوبة إليها بنفسها ، لتقديمها خلال الجلسة التالية ، بعدما شرعت المحكمة في محاكمة المتهمة التي اتضح أنها جامعية سعودية ومتزوجة من أحد أفراد التنظيم الموقوف لدى السلطات .
وكانت المتهمة على علم بانتماء زوجها إلى تنظيم داعش ، وتسترت على سفره إلى سوريا للمشاركة في القتال ، وإيواء العناصر الإرهابية بمنزلها ، وتسليم زوجها مبالغ مالية عدة مرات ، فضلًا عن كونها رافقت زوجها عند نقل الحزام الناسف إلى عسير ، وتنقلت معه بكامل إرادتها ، دون أن تبادر بإبلاغ الجهات الأمنية .
صداوي[ عدد التعليقات: 1604 ] نشر منذ 1 ساعة
بلا محاكمه بلا خرابيط السيف الأملح يمدحونه
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6506 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي نهاية طاعة الزوج العمياء زوجها هو اللي ورطها معه بالتنظيم كان المفروض اول ما تعرف انه ارهابي تطلب فسخ النكاح وتفك عمرها
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1079 ] نشر منذ 1 ساعة
كان رجوها بكف القذره فكر قذر زي اصحابه
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 1122 ] نشر منذ 57 دقيقة
هاذي مفسده في الارض وفوق كذا اذبحت ناس يصلون المفروض قصاص على طول ليه وش ينتظرون
والله يحفظنا ❤️ من كل شر
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 53 دقيقة
الأشكال ذي مايبيلها محاكمة الله المستعان
ذي مايبيلها غير السيف الأملح يقص راسها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26357 ] نشر منذ 34 دقيقة
الحريم ضعووووووووف
وزوجها ضاحك عليها
لكن الزوجة جامعية ومتعلمه ومثقفه
وتعرف تميز الصح✔️من الغلط❌
لذلك ومدام التهم ثابته
خلاص معد فيها مرافعه ولاشي
تحملي عواقب فعلتك🙁