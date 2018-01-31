  • الأربعاء 31

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. طلب غريب لداعشية أثناء محاكمتها بتهمة نقل حزام ناسف لعسير

طلب غريب لداعشية أثناء محاكمتها بتهمة نقل حزام ناسف لعسير

طلب غريب لداعشية أثناء محاكمتها بتهمة نقل حزام ناسف لعسير
أبها(صدى):

طلبت الداعشية المدعى عليها ، والتي قامت بنقل الحزام الناسف المستخدم في تفجير مسجد قوات الطوارئ الخاصة بعسير ، خلال جلسة المحاكمة الأولى التي عقدت يوم أمس الثلاثاء ، بتوكيل أشقائها للدفاع عنها أمام المحكمة .

وأوضحت الداعشية أنها ستتولى الرد على لائحة التهم المنسوبة إليها بنفسها ، لتقديمها خلال الجلسة التالية ، بعدما شرعت المحكمة في محاكمة المتهمة التي اتضح أنها جامعية سعودية ومتزوجة من أحد أفراد التنظيم الموقوف لدى السلطات .

وكانت المتهمة على علم بانتماء زوجها إلى تنظيم داعش ، وتسترت على سفره إلى سوريا للمشاركة في القتال ، وإيواء العناصر الإرهابية بمنزلها ، وتسليم زوجها مبالغ مالية عدة مرات ، فضلًا عن كونها رافقت زوجها عند نقل الحزام الناسف إلى عسير ، وتنقلت معه بكامل إرادتها ، دون أن تبادر بإبلاغ الجهات الأمنية .

 


الوسوم:, , , , ,

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1604 ] نشر منذ 1 ساعة

بلا محاكمه بلا خرابيط السيف الأملح يمدحونه

[ عدد التعليقات: 6506 ] نشر منذ 1 ساعة

هذي نهاية طاعة الزوج العمياء زوجها هو اللي ورطها معه بالتنظيم كان المفروض اول ما تعرف انه ارهابي تطلب فسخ النكاح وتفك عمرها

[ عدد التعليقات: 1079 ] نشر منذ 1 ساعة

كان رجوها بكف القذره فكر قذر زي اصحابه

[ عدد التعليقات: 1122 ] نشر منذ 57 دقيقة

هاذي مفسده في الارض وفوق كذا اذبحت ناس يصلون المفروض قصاص على طول ليه وش ينتظرون

والله يحفظنا ❤️ من كل شر

[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 53 دقيقة

الأشكال ذي مايبيلها محاكمة الله المستعان
ذي مايبيلها غير السيف الأملح يقص راسها

[ عدد التعليقات: 26357 ] نشر منذ 34 دقيقة

الحريم ضعووووووووف
وزوجها ضاحك عليها
لكن الزوجة جامعية ومتعلمه ومثقفه
وتعرف تميز الصح✔️من الغلط❌
لذلك ومدام التهم ثابته
خلاص معد فيها مرافعه ولاشي
تحملي عواقب فعلتك🙁

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *