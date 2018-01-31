طلب غريب لداعشية أثناء محاكمتها بتهمة نقل حزام ناسف لعسير

أبها(صدى):

طلبت الداعشية المدعى عليها ، والتي قامت بنقل الحزام الناسف المستخدم في تفجير مسجد قوات الطوارئ الخاصة بعسير ، خلال جلسة المحاكمة الأولى التي عقدت يوم أمس الثلاثاء ، بتوكيل أشقائها للدفاع عنها أمام المحكمة .

وأوضحت الداعشية أنها ستتولى الرد على لائحة التهم المنسوبة إليها بنفسها ، لتقديمها خلال الجلسة التالية ، بعدما شرعت المحكمة في محاكمة المتهمة التي اتضح أنها جامعية سعودية ومتزوجة من أحد أفراد التنظيم الموقوف لدى السلطات .

وكانت المتهمة على علم بانتماء زوجها إلى تنظيم داعش ، وتسترت على سفره إلى سوريا للمشاركة في القتال ، وإيواء العناصر الإرهابية بمنزلها ، وتسليم زوجها مبالغ مالية عدة مرات ، فضلًا عن كونها رافقت زوجها عند نقل الحزام الناسف إلى عسير ، وتنقلت معه بكامل إرادتها ، دون أن تبادر بإبلاغ الجهات الأمنية .