تليفزيون المملكة يحصل على الحقوق الحصرية لمسلسل عادل إمام

أماني الغامدي(صدى):

أفادت مصادر، أن تليفزيون المملكة حصل على الحقوق الحصرية والشاملة لمسلسل عادل إمام بأسعار خيالية تصل إلى 15 مليون دولار، ومسلسل عمرو يوسف في جميع الدول العربية باستثناء مصر، وذلك بنصف السعر الذي يتم تداوله في الأوساط الفنية والإعلامية.

وأوضحت المصادر، أن مجموعة ” ام بي سي ” كانت تشتري حقوق البث لمسلسل عادل إمام لوحده وذلك للعرض الأول في شهر رمضان فقط بمبلغ يصل إلى ١٥ مليون دولار، وذلك مقابل حقوق حصرية كاملة تجاه المحطات المصرية في مصر، وحقوق حصرية جزئية في الخليج، بحجب المسلسل فقط عن تليفزيون كل من ” المملكة، وروتانا، ومحطتي دبي، وأبوظبي ” في الخليج فقط، ويتم بيعه من قبل الشركة المنتجة والموزعة وعرضه بالتزامن مع ” ام بي سي ” على باقي محطات العالم العربي.

وأشارت المصادر، إلى أن الحقوق الحصرية الشاملة التي حصل عليها تلفزيون المملكة للمسلسلين، تتمثل في العرض الحصري الأول خلال شهر رمضان والعرض الثاني بعد شهر رمضان، إضافة إلى حق التلفزيون في بيع المسلسلين خارج مصر، وذلك خلال فترتي الحصرية الممنوحة له أثناء وبعد شهر رمضان المقبل.