خربين يبدأ برنامجه العلاجي والتأهيلي

ماجد الأشرم(صدى):

بدأ محترف الفريق الهلالي السوري عمر خربين، اليوم الأربعاء، برنامجه العلاجي والتأهيلي في عيادة ” بوبا العربية ” بمقر النادي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم، قد عاود تدريباته الاعتيادية، حيث أجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في اللقاء مرانًا استرجاعيًا، فيما أدى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركّز على الجوانب البدنية والفنية.

وعمد الجهاز الفني -في الجزء الأول من المران- إلى تطبيق عددٍ من التدريبات البدنية واللياقية، تلاها تدريبات فنية منوّعة، اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب والتي شهدت مشاركة الثنائي محمد الشلهوب وعبدالملك الخيبري.