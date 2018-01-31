بالفيديو.. علماء يوضحون حقيقة ” الفأر المستحم “
تداول نطاء التواصل الاجتماعي ” تويتر ” فيديو تحت عنوان ” حقيقة الجدل حول الفأر المستحم ” ، لـ الفأر المستحم مما أثار الجدل.
ويظهر في الفيديو حيوان يشبه الفأر، وهو يقف في البانيو بالحمام ويمسح الصابون عن جسمه، كما يفعل الإنسان تماماً.
أكد علماء أحياء من خلال مجلة أمريكية، أن ما ظهر في الفيديو ليس فأراً، ولم يكن يستحم كما أشاع متداولو الفيديو وتناولته وسائل الإعلام.
اقرأ أيضا
بالفيديو.. فأر يستحم بالماء والصابون
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7841 ] نشر منذ 1 ساعة
ـ ـ أكــــــد علماء أحــــــياء من خـــــــلال مجلة أمريكية، ـ ـ
أن ما ظهر في الفيديو ليس فأراً، ولم يكــن يستـحم .
.
طــــــيب وشـــــــهو كان إيسَــــــوي إذا لم يكن يستحم .؟؟.🚿🛀.
.
إذا كنـــتوا عُلَـــماء .؟. جاوبـــــوا يا شــــــــِلَة ألــدهمـــاء .🤔🧐🤔.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24027 ] نشر منذ 56 دقيقة
هههههههههههههههههه كان يتروش
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 1122 ] نشر منذ 27 دقيقة
والله وانا بعد ماادخلت راسي لانه ماهو طبيعي يمكن رسم وتركيب فديو مثل الفار في فيلم ستيوارت
والله العالم❤️
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7841 ] نشر منذ 26 دقيقة
شِفــتي كـيف يخيــــتي أم ألخـــــــــير .؟؟.😁🐭😹😁.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24027 ] نشر منذ 17 دقيقة
ايو الله اني شفت. الهوايل في ذا الزمان. المغرب جاني مقطع. وعليه هذا الكلام المكتوب في السطور التاليه
تقدم لها ورقص لها وحضنها وقدم لها شبكة الخطوبة على شاطئ جده امام الملأ
( فين ايامك ياهيئة الامر بالمعروف)
هذا الحب الجديد بكره ربعنا يقلدوه . 😂😂
وربي ما صدقت انه عندنا الى لما شفت مكتوب اسم جده على الشاطي
وياليت صدى تجيب المقطع
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26357 ] نشر منذ 2 دقيقتين
أكذب عيوني وأصدقكم😂😂😂😂😂😂