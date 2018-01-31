بالفيديو.. علماء يوضحون حقيقة ” الفأر المستحم “

متابعات(صدى):

تداول نطاء التواصل الاجتماعي ” تويتر ” فيديو تحت عنوان ” حقيقة الجدل حول الفأر المستحم ” ، لـ الفأر المستحم مما أثار الجدل.

ويظهر في الفيديو حيوان يشبه الفأر، وهو يقف في البانيو بالحمام ويمسح الصابون عن جسمه، كما يفعل الإنسان تماماً.

أكد علماء أحياء من خلال مجلة أمريكية، أن ما ظهر في الفيديو ليس فأراً، ولم يكن يستحم كما أشاع متداولو الفيديو وتناولته وسائل الإعلام.

اقرأ أيضا