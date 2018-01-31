أمير منطقة الرياض يكرم نادي الهلال

طلال الغامدي(صدى):

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي، نظير دعم النادي؛ لجمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة بمنطقة الرياض ” أعمال ” ، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وكان رئيس النادي، أعلن عن تبرع النادي بحصته من دخل مباراة الفريق الأول لكرة القدم، وضيفه النصر لصالح الجمعية، وذلك في إطار تفعيل دور النادي المجتمعي، والمساهمة في دعم ومشاريع وبرامج الجمعية، التي تقدم العديد من الخدمات للمجتمع.