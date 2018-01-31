أمجد طه: أزمة عدن كشفت ضعف مصادر بعض من صحفنا وإعلامنا في اليمن

طلال الضوي(صدى):

أكد الخبير في الشؤون السياسية الاستراتجية أمجد طه، أن مقاطعة نظام قطر أوضح ضعف الصحف والإعلام، وذلك بسبب قلة المصادر.

وقال ” طه ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” في مقاطعة نظام قطر كُشفت لنا وجوه.. وفي عدن سقطت هذه الوجوه ” .

وأضاف الخبير في الشؤون السياسية الاستراتجية، أن ” ما حصل في عدن في الأيام الأخيرة بين لنا أن عدد من صحفنا وإعلامنا يعانوا من قلة مصادر، وضبابية الصورة ويعتمدون في المعلومة على مصادر لا تريد الخير لنا، وتريد استمرار الأزمات في اليمن، فهي تعتاش على ذلك ” .