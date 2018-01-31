محاولة سرقة فاشلة تضبطها كاميرا محل تجاري بالحوية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشفت كاميرا محل تجاري، تفاصيل عملية سطو يائسة لمحاولة السرقة فجر اليوم الأربعاء، بمنطقة الحوية شمال محافظة الطائف.

وأظهر المقطع المصور، دخول ثلاثة لصوص لفناء المحل التجاري الذي يقع على طريق السيل السريع، بطريقة احترافية تثبت خطورتهم على المحال التجارية وغيرها من المواقع، حيث أثبتت الكاميرات هروب اللصوص إلى جهة غير معلومة عقب أن تم كشف أمرهم من قبل العاملين بالمحل التجاري.

وقد أسهمت الضوابط الأمنية التي وضعتها إدارة شرطة الطائف، بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني، لإلزام كافة المحال التجارية بتوفير الكاميرات اللازمة التي ترصد المداخل والمخارج والأماكن العامة بداخل المحال، في رصد اللصوص ومحاولتهم للسطو والسرقة.