مخاوف روسية من مهاجمة الجراد لمباراة الأخضر ومصر في المونديال

ماجد محمد(صدى):

كشف أحد المسؤولين بوزارة الزراعة الروسية ، اليوم الأربعاء ، إن هناك أزمة تهدد ملاعب كأس العالم خلال الصيف المقبل في روسيا ، حيث قد تشهد الملاعب هجومًا للجراد .

وأشار المسؤول الروسي ، إلى أن هجوم الجراد على الملاعب والعشب الأخضر ، سيمثل إحراج كبير للبلاد التي تستضيف المونديال بدءاً من 15 يونيو المقبل .

وأضاف المسؤول أن حوالي مليون هكتار تعرضت لهجوم الجراد حاليًا في جنوب البلاد ، ومن ضمنها مناطق تقترب من مدينة فولغوغراد التي تستضيف بعض المباريات ، ومن ضمنها مباراة تونس وإنجلترا المقررة ليوم 18 يونيو ، بالإضافة إلى مباراة المنتخب المصري والسعودي المقررة يوم 25 يونيو المقبل ، ومباراة أخرى لايسلندا أمام نيجيريا ولبولندا ضد اليابان .