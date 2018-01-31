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مخاوف روسية من مهاجمة الجراد لمباراة الأخضر ومصر في المونديال

مخاوف روسية من مهاجمة الجراد لمباراة الأخضر ومصر في المونديال
ماجد محمد(صدى):

كشف أحد المسؤولين بوزارة الزراعة الروسية ، اليوم الأربعاء ، إن هناك أزمة تهدد ملاعب كأس العالم خلال الصيف المقبل في روسيا ، حيث قد تشهد الملاعب هجومًا للجراد .

وأشار المسؤول الروسي ، إلى أن هجوم الجراد على الملاعب والعشب الأخضر ، سيمثل إحراج كبير للبلاد التي تستضيف المونديال بدءاً من 15 يونيو المقبل .

وأضاف المسؤول أن حوالي مليون هكتار تعرضت لهجوم الجراد حاليًا في جنوب البلاد ، ومن ضمنها مناطق تقترب من مدينة فولغوغراد التي تستضيف بعض المباريات ، ومن ضمنها مباراة تونس وإنجلترا المقررة ليوم 18 يونيو ، بالإضافة إلى مباراة المنتخب المصري والسعودي المقررة يوم 25 يونيو المقبل ، ومباراة أخرى لايسلندا أمام نيجيريا ولبولندا ضد اليابان .

 

 


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