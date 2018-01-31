شاهد.. افتتاح وحدة ريادة الأعمال في جامعة الأمير سلطان

حمود العنزي (صدى):

افتتح مدير جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني، اليوم الأربعاء، وحدة ريادة الأعمال في مركز البحوث والمبادرات بالجامعة.

ويأتي إنشاء هذه الوحدة بدعم من إحدى شركات القطاع الخاص بهدف زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم ثقافة ريادة الأعمال كإحدى المبادرات الهادفة إلى الإسهام في إنجاح برنامج التحول الوطني2020 ضمن رؤية المملكة 2030.

ويتمحور إنشاء الوحدة حول تأهيل طلاب وطالبات الجامعة على طرق وأساليب البدء في إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة من خلال إعطائهم المهارات اللازمة وصقل إمكانياتهم ليكونوا رواد ورائدات أعمال ناجحين.