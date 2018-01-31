” الأهلي إسناد ” تعلن وظائف شاغرة للمواطنين بالرياض وجدة
أتاحت شركة الأهلي إسناد لتأجير السيارات ، التابعة للبنك الأهلي ، مجموعة من الوظائف الشاغرة للمواطنين ، من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى ، في عدد من التخصصات ، للعمل بفروع الشركة في الرياض، وجدة .
وأشارت الشركة إلى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى :
– موظف خدمة عملاء (جدة).
– مسؤول الدفع (جدة).
– موظف خدمة العملاء- بعد البيع (جدة).
– وكيل مركز الاتصال (الرياض).
– موظف تجميع (جدة).
ولفتت الشركة إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، بدءًا من تاريخ اليوم 31 يناير الجاري ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول على الرابط التالي (هنا) .
alfahd42[ عدد التعليقات: 14183 ] نشر منذ 21 دقيقة
بالتوفيق لشباب البلد