” الأهلي إسناد ” تعلن وظائف شاغرة للمواطنين بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة الأهلي إسناد لتأجير السيارات ، التابعة للبنك الأهلي ، مجموعة من الوظائف الشاغرة للمواطنين ، من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى ، في عدد من التخصصات ، للعمل بفروع الشركة في الرياض، وجدة .

وأشارت الشركة إلى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى :

– موظف خدمة عملاء (جدة).

– مسؤول الدفع (جدة).

– موظف خدمة العملاء- بعد البيع (جدة).

– وكيل مركز الاتصال (الرياض).

– موظف تجميع (جدة).

ولفتت الشركة إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، بدءًا من تاريخ اليوم 31 يناير الجاري ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول على الرابط التالي (هنا) .