” الزكاة والدخل ” تتفاعل مع بلاغ مواطن ضد شركة طيران

علي القحطاني (صدى):

تفاعلت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مع بلاغ لمغرد عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ضد شركة طيران إثر احتسابها قيمة الضريبة المضافة على فاتورته بزيادة 5 هللات.

وقال المواطن عبر حساب الهيئة، إن إحدى شركات الطيران كان من المفترض أن تأخذ مبلغ 6.95 ريال كضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 % من السعر الإجمالي، ولكن تم جبر الهللات لتصبح 7 ريالات (كضريبة) بزيادة ٥ هللات، ” بغير وجه حق ” .

أشار المواطن، إلى ” أنهم لو حصلوا على 5 هللات من كل شخص، ممكن أن يكسبوا منها أكثر من مليون ريال في السنة على أقل تقدير! ” .

وجاء رد الهيئة سريعا على البلاغ المرفوع لها عبر حسابها الفرعي ” العناية بالعملاء “، مؤكدة: ” شكراً لكم لتعاونكم، ونفيدكم بأن فرقة الهيئة العامة للزكاة والدخل ضبطت الحالة ” .