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” الخضيري ” يحذر من عصائر المحلات المصنعة

” الخضيري ” يحذر من عصائر المحلات المصنعة
نورة الشهري(صدى):

حذر عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري ، من شراء العصائر من المحلات ، حيث تضيف له كمية كبيرة من السكر .

ونصح ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، بتناول الفاكهة بأليافها والاعتماد في العصائر على المواد الطبيعية ، قائلًا ” تناول الفاكهه كاملة باليافها ، إن اردت عصير فأعمله بنفسك لان محلات بيع العصير تضيف له كمية عالية من السكر، ولا تستخدم العصّارة التي تفصل العصير عن اللب ، بل استخدم الخلاط لتشرب العصير بأليافه بلاتصفية – بلا شخل – لان الياف الفواكه غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة المقللة لامتصاص السكر ” .


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