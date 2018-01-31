وزير إسرائيلي يطالب الجيش بضرب ” رأس الأخطبوط “

القدس(صدى):

وجه الوزير الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الأربعاء، في كلمة أمام جمهور المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، انتقاد لسياسة إسرائيل إزاء التهديد الإيراني، مشددا على أن ” العمل العسكري يجب أن يكون ضد إيران، ” ضرب رأس الأخطبوط ” حسب تعرفيه، وعدم الاكتفاء بضرب حزب الله ” .

وقال الوزير، وهو عضو في المجلس الوزاري المصغر، ” الكابينيت ” ، إن ” على إسرائيل ضرب إيران وليس فقط حزب الله في المواجهة القادمة على الحدود الشمالية ” .

وتابع ” لقد تحسّننا على صعيد التكتيك، لكن الاستراتيجية ظلت ضيقة. نحن نقاتل الرسول بدلا من المرسل ” ، مناديا إلى تغيير الاستراتيجية في مواجهة إيران وأذرعها في المنطقة.

اضاف ” رأس الأخطبوط يجلس في طهران ويمد أذرعه، واحدة في لبنان وهي حزب الله، وواحدة في غزة وهي حماس. الآن هناك ذراع أخرى في سوريا. لن نسمح بذلك. حتى الآن أصبنا الرسول أي حزب الله ولم نصب المرسل إيران ” ، محذرًا من أن ” إسرائيل لن تكتفي بضرب حزب الله هذه المرة، وإنما ستشمل ضرب لبنان بموجب المعادلة التي كان اقترحها في الماضي وهي: حزب الله يساوي لبنان ” .