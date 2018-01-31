بالفيديو.. الوليد بن طلال: علاقتي بالحكومة ” سمنة على عسل “
أعلن الأعلامي أحمد العرفج، عن كواليس لقائه بالأمير الوليد بن طلال بعد خروجه من توقيفه بالريتزكارلتون.
وقال العرفج في برنامج ” ياهلا بالعرفج ” على قناة روتانا خليجية الليلة: هذا ما قاله لي الأمير الوليد بن طلال عن لحيته الجديدة، وطعامه النباتي، وهكذا أجاب عن تساؤلاتي حول علاقته بالحكومة وتأييده لقرارات ولي العهد.
وأضاف: سألت الأمير الوليد بن طلال عن علاقته بالحكومة فقال: سمن على عسل، وداعم لكل سياسات ولي العهد.
وقال الوليد بن طلال موجهًا نصائحه للعرفج: أنصحك بأن تستمر نباتيًّا، وعن تجربته مع الصيام أوضح أنه يحرص على صيام يومي الاثنين والخميس أسبوعيًّا، وقال: أوصي الجميع بهذا الصيام تقربًا إلى الله.
وشدد الوليد بن طلال: ” كلنا تحت أمر الوطن ثم المليك ثم ولي العهد ما في شك ” .
وتابع تعليقًا على تصريح النائب العام سعود المعجب أمس الثلاثاء: إن القيمة التقديرية للتسويات تخطَّت حتى الآن 400 مليار ريال، والتي تغطي حساب المواطن 13 عامًا، قائلًا ” أتمنى أن يلمس المواطن قيمة التسويات التي تمت بتعويضها لحساب المواطن والمشروعات الجديدة ” .
abdul[ عدد التعليقات: 881 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه….. وإن عدتم عدنا إلي الرتز كارلتون.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26357 ] نشر منذ 38 دقيقة
يقلون الأولين
من فوائد صكة الراس🤕
أنها تخليك تصلي على النبي🤗🤗🤗