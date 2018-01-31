بالفيديو.. الوليد بن طلال: علاقتي بالحكومة ” سمنة على عسل “

عادل الحربي(صدى):

أعلن الأعلامي أحمد العرفج، عن كواليس لقائه بالأمير الوليد بن طلال بعد خروجه من توقيفه بالريتزكارلتون.

وقال العرفج في برنامج ” ياهلا بالعرفج ” على قناة روتانا خليجية الليلة: هذا ما قاله لي الأمير ‫الوليد بن طلال عن لحيته الجديدة، وطعامه النباتي، وهكذا أجاب عن تساؤلاتي حول علاقته بالحكومة وتأييده لقرارات ولي العهد.

وأضاف: سألت الأمير ‫الوليد بن طلال عن علاقته بالحكومة فقال: سمن على عسل، وداعم لكل سياسات ولي العهد.

وقال الوليد بن طلال موجهًا نصائحه للعرفج: أنصحك بأن تستمر نباتيًّا، وعن تجربته مع الصيام أوضح أنه يحرص على صيام يومي الاثنين والخميس أسبوعيًّا، وقال: أوصي الجميع بهذا الصيام تقربًا إلى الله.

وشدد الوليد بن طلال: ” كلنا تحت أمر الوطن ثم المليك ثم ولي العهد ما في شك ” .

وتابع تعليقًا على تصريح النائب العام سعود المعجب أمس الثلاثاء: إن القيمة التقديرية للتسويات تخطَّت حتى الآن 400 مليار ريال، والتي تغطي حساب المواطن 13 عامًا، قائلًا ” أتمنى أن يلمس المواطن قيمة التسويات التي تمت بتعويضها لحساب المواطن والمشروعات الجديدة ” .