الهلال الأحمر بنجران يباشر 621 بلاغ خلال الشهر الماضي

راشد آل شريه(صدى):

باشرت فرق الإسعاف بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران 621 بلاغاً خلال شهر ربيع الثاني الماضي، تنوعت ما بين حوادث مرورية وحالات مرضية متنوعة.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بنجران سعود بن حمد آل دويس، أن الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر باشرت 289 حادثاً نتج عنها إصابة 261 شخصاً، وتم نقل 165 مصاباً، فيما تم تقديم الخدمة الإسعافية لـ 90 شخصاً ولم يتم نقلهم، في حين كان عدد الوفيات 4 حالات.

وأفاد أن الفرق الإسعافية تلقت أيضاً 332 بلاغاً عن حالات مرضية متنوعة، وتم التعامل مع 299 مريضاً، ونقل 222 مريضاً منهم لمستشفيات المنطقة، وتلقى 74 مريضاً العلاج ولم يتم نقلهم، فيما كان عدد الوفيات من المرضى 3 حالات.