” الملالي ” يصدر أحكاما طائلة بالسجن لإيراني يحمل الجنسية الأمريكية

طهران(صدى):

أصدرت محكمة إيرانية، حكمًا بالسجن لمدة 27 عامًا على مواطن إيراني يحمل الجنسية الأمريكية، وبالسجن 16 عاما لزوجته.

وأكدت منظمات لحقوق الإنسان، أن المواطن الأمريكي ذو الأصول الإيرانية، ويدعى كاران وفاداري، زوجته تدعى أفارين نيساري التي تحمل بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة، جرى اعتقالهما في إيران في يوليو 2016، حيث كانا يملكان معرضا للفنون واتهما في بادئ الأمر بإقامة حفلات مختلطة لدبلوماسيين أجانب وحيازة مشروبات كحولية في منزلهما.

وأشارت أسرتهما، إلى أنهما واجها فيما بعد اتهامات أكثر خطورة منها ” التجسس، ومحاولة قلب نظام الحكم، والتداول في التآمر على الأمن الوطني ” .

يذكر أن النظام الإيراني، لا يعترف بالجنسية المزدوجة ما يمنع مسئولي السفارات الغربية من زيارة المعتقلين، فيما أكدت مصادر أن الحرس الثوري الإيراني اعتقل 30 على الأقل من مزدوجي الجنسية منذ 2015 أغلبهم في اتهامات تتعلق بالجاسوسية.