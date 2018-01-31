بالصور.. النصر يختتم تدريباته على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود

نواف السالم(صدى):

أجري فريق النصر لكرة القدم، عصر اليوم الأربعاء، حصة تدريبة على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود، بدأت باجتماع للمدرب جوستافو مع اللاعبين، تلا ذلك جري حول الملعب، قسم بعدها اللاعبين لمجموعتين.

ضمت المجموعة الأولي اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس، حيث اكتفوا بتمارين إطالة مع تدريب بلعب كرة الطائرة بالرأس والقدم.

في حين تتدرب المجموعة الثانية على جمل فنية تعتمد علي اللعب من لمسة واحدة، واختتم التمرين بمناورة كروية علي كامل الملعب من شوطين.