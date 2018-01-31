” بيكيه ” يخضع للتحقيق بعد كلماته ضد إسبانيول

ماجد محمد(صدى):

أجرت اللجنة القضائية تحقيقًا مع مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه ، اليوم الأربعاء ، بسبب لفظه لكلمة ” إسبانيول كورنيلا ” خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام إسبانيول ، التي أقيمت ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا ، والتي انتهت بفوز الكتالوني بهدفين نظيفين يوم الخميس الماضي .

ووفقًا لوسائل إعلام إسبانية ، فإن اللجنة القضائية فتحت تحقيقاتها مع النجم ” بيكيه ” ، بشأن هذه الكلمة ، يبعدما تقدم النادي الأزرق والأبيض برسالة احتجاجية ضد المدافع الإسباني ، ليصدر مجلس مدينة كورنيلا بيانًا احتجاجيًا على هذه الكلمة .

وخلال التحقيق ، سيحدد القاضي إذا كانت كلمات البرشلوني بيكيه تستحق العقوبة أم لا ، ليعتمد القرار النهائي على رأي لجنة القضاء ، فضلًا عن اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة العنف يوم غد الخميس ، لتحليل كلمات لاعب برشلونة واتخاذ القرار بشأن عقوبته .