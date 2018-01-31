بالصور.. وزيرا الدولة السعودي والثقافة المصرية والسفير قطان يزرون جناح المملكة

القاهرة(صدى):

استقبل الجناح السعودي المشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والأربعين كلا من معالي الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي ووزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم ومعالي السفير أحمد بن عبد العزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ، وكان في استقبالهم الدكتور خالد بن عبد الله النامي الملحق الثقافي السعودي بالقاهرة.

وقاموا بجولة داخل جناح المملكة ، وقد أعربوا عن إعجابهم الشديد بالتنظيم والتنسيق داخل الجناح السعودي، مؤكدين أن الجناح استطاع أن يقدم صورة حقيقة عن ثقافة وتاريخ المملكة العربية السعودية، كما قدَّم القائمين على الجناح شرحاً وافياً عما يحتويه الجناح السعودي من إصدارات عديدة وأنشطة وفعاليات ثقافية تعكس المدى الذي وصل إليه الكتاب والإبداع الثقافي السعودي، وكذلك ما يحتوي عليه الجناح من أقسام مميزة ومتنوعة .

كما قام معالي السفير ” قطان ” بتدشين الموقع الإلكتروني للجناح السعودي بمعرض الكتاب ضمن جولته بالجناح.

ومن جانبه أبدى معالي الوزير الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء إعجابه بجناح المملكة ، لافتا إلى أن الجناح قدم صورة كاملة عن تاريخ وحضارة المملكة وما وصلت إليه من تقدم في مختلف المجالات ، مشيرا إلى القائمين على الجناح قد نجحوا في تقديم تجسيدا واقعيا عن المملكة العربية السعودية في شكل حضاري ومبسط لزائري الجناح من رواد معرض القاهرة للكتاب .

وأثناء الزيارة اصطحب معالي السفير السعودي الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية في جولة داخل الجناح السعودي المشارك بالمعرض، وقدم الدكتور خالد بن عبد الله النامي شرحا وافيا لأبرز ما يتضمنه الجناح المشارك في المعرض من كتب وعناوين متعددة في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والأدبية والتي تعكس مدى ما وصل إليه المنتج الثقافي السعودي من تميز في المحتوى والطباعة الفنية والحضور في كافة المحافل الثقافية الدولية، حيث أعربت الوزيرة عن سعادتها بزيارة الجناح السعودي وحجم المشاركة السعودية الفعالة والتي تنم عن ترابط علاقات التواصل والمحبة بين البلدين الشقيين.

وأضافت معالي “الوزيرة المصرية “أن دور النشر السعودية قد تميزت هذا العام باعتمادها بشكل كبير على التكنولوجيا في عرض منتجها الثقافي، موضحة أن قيام دور النشر السعودية بترجمة العديد من الإصدارات الإسلامية بعدة لغات أجنبية سوف يساهم في توضيح صورة العرب والمسلمين في الخارج .

وأشادت الوزيرة خلال الزيارة بما شاهدته من معروضات تقدم الصورة الحقيقية للحياة الثقافية والعلمية في المملكة العربية السعودية وماو صلت إليه الثقافة والإبداع السعودي وعن ترحيبها بزيادة التعاون الثقافي بين البلدين.

وأوضح ” النامي ” أن مساحة الجناح السعودي 3000 متر وبتصميم مميز السعودية ويتضمن مشاركة ( 42 ) جهة حكومية وأهلية وان الجناح هذا العام يتميز بكثرة أقسام وتنوع أجنحته، حيث إن هناك قسمًا خاصًا للكتاب الإلكتروني، وجناحًا للطفل يحظى باستقطاب الكثير من الأطفال، وكذلك قسم العرض المرئي إلى جانب الصالون الثقافي الذي يجمع المثقفين والمفكرين السعوديين مع نظرائهم لمناقشة الهموم الثقافية وقضايا الكتاب العربي، وذلك بالإضافة توجد مشاركة قوية من قبل الرئاسة العامة لشؤن المسجد الحرام والمسجد النبوي، كذلك مؤسسة أوقاف السلام بمكة المكرمة وعرض مشروع (السلام عليك أيها النبي ) وهو التعريف الشامل بالنبي صلى الله عليه وسلم ،ونشر سيرته.

مشيرًا إلى أن هذه المشاركة المتميزة تأتي بتوجيهات ودعم من معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى وبدعم وتشجيع من قبل معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن العاصمي، وسعادة وكيل وزارة التعليم لشئون البعثات والمشرف العام على الملحقية الثقافية ، ودعم ومتابعة معالي سفير خادم الحرمين الشريفين الاستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وهي تهدف أولاً إلى إبراز التطور الثقافي والنمو المعرفي الذي يعيشه المشهد الثقافي في المملكة بدعم غير محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمشاركة في التبادل المعرفي وتشجيع حركة التأليف والنشر، وكذلك توثيق الروابط الفكرية وأسس التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين (المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية)، في ظل أسس الشراكة الثقافية التي تسعى الملحقية الثقافية في جمهورية مصر العربية .

وفي ختام الجولة قدم الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي هديه تذكارية للوزيرة المصرية، مقدمة من الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة.