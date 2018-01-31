” البحري ” تعلن وظائف شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية ” مجموعة البحري ” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق خدمة العملاء والوثائق (الدمام): شهادة الدبلوم التقني أو ما يعادلها.

– منسق خدمة العملاء والوثائق (الرياض): شهادة الدبلوم التقني أو ما يعادلها.

– منسق خدمة العملاء والوثائق (جدة): شهادة الدبلوم التقني أو ما يعادلها.

– منسق عمليات الشحن (جدة): شهادة الدبلوم التقني أو ما يعادلها.

– منسق عمليات الشحن (الدمام): شهادة الدبلوم التقني أو ما يعادلها.

– مسؤول الموارد البشرية (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 إبريل 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).