أحمد بن خنين يمثل المملكة في سباق الأبطال

نواف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأربعاء، عن تحقيق المتسابق أحمد بن خنين لأفضل توقيت في سباق فاكتور، ليرافق يزيد الراجحي في سباق أبطال الأمم ممثلين عن المملكة بعد غدٍ الجمعة.

وتنافس 4 متسابقين من المملكة هم ” فلاح الجربا، وعبدالله الدوسري، وسعيد الموري، وأحمد بن خنين ” ، في سباق الأبطال فاكتور، ولكن ابن خنين نجح في الفوز بالسباق لينضم إلى فريق المملكة بقيادة بطل الراليات يزيد الراجحي.

ومن المقرر أن يقام سباق الأبطال ” فاكتور ” يومي الجمعة والسبت المقبلين، في إستاد الملك فهد، على أن دخول الجماهير والعائلات سيكون بالمجان.