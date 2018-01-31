بالفيديو.. عائلة عهد التميمي تحتفل بعيد ميلاد 17

القدس(صدى):

احتفلت عائلة الأسيرة عهد التميمي، بمشاركة جيرانها في حارة السلايمة قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل، بعيد ميلادها وبلوغها 17 عامًا، والتي ولدت في قرية النبي صالح.

وكانت الطفلة عهد التميمي قد اعتقلت هي ووالدتها وابنة عمها على خلفية منعهن جنود من الجيش الصهيوني الدخول إلى ساحة منزلهن في قرية النبي صالح شمال غربي رام الله.

وقال باسم التميمي والدها عبر مقطع فيديو، ” نحن اليوم نحي ذكري ميلاد عهد لنؤكد مهما حبسوا عهد فلن يتمكنوا من حبس فكرتها ” ، كما قدم اصدقائها التهاني بعيد ميلادها.