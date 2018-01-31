هروب أكبر مدان للمصارف بإيران خارج البلاد بعد حصوله على 83 مليون دولار
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن أحد أكبر المدانين للمصارف هرب خارج البلاد بعد فشله في سداد ديونه.
وقالت وسائل الإعلام، إن المواطن ” ح.ز ” تمكن من الهرب خارج البلاد بعد اتهامه بالكسب غير المشروع وتحصله على أموال من مصرف ” بانك ملت ” الإيراني تُقدر بـ 300 مليار تومان أي ما يعادل 83 مليون دولار.
وقد أكّد مسئولو مصرف ” بانك ملت ” أن المدعو ” ح.ز “، فشل في التوصل لتسوية مع المصرف، مشيرين إلى تقديمه عرضًا بالتنازل عن قطع أراضٍ لسداد المبلغ، إلا أن هذه الأراضي اتضح أنها موقوفة.
وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن ” ح.ز ” كان لديه أنشطة بشكل فعال في سوق العملة، وأنه تربح من المتاجرة بالعملات لفترة طويلة، وأنه يمتلك عقارات وفيلات فخمة ولديه أسطول من السيارات الفارهة في ” موناكو ولندن ” .
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