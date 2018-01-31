هروب أكبر مدان للمصارف بإيران خارج البلاد بعد حصوله على 83 مليون دولار

طهران(صدى):

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن أحد أكبر المدانين للمصارف هرب خارج البلاد بعد فشله في سداد ديونه.

وقالت وسائل الإعلام، إن المواطن ” ح.ز ” تمكن من الهرب خارج البلاد بعد اتهامه بالكسب غير المشروع وتحصله على أموال من مصرف ” بانك ملت ” الإيراني تُقدر بـ 300 مليار تومان أي ما يعادل 83 مليون دولار.

وقد أكّد مسئولو مصرف ” بانك ملت ” أن المدعو ” ح.ز “، فشل في التوصل لتسوية مع المصرف، مشيرين إلى تقديمه عرضًا بالتنازل عن قطع أراضٍ لسداد المبلغ، إلا أن هذه الأراضي اتضح أنها موقوفة.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن ” ح.ز ” كان لديه أنشطة بشكل فعال في سوق العملة، وأنه تربح من المتاجرة بالعملات لفترة طويلة، وأنه يمتلك عقارات وفيلات فخمة ولديه أسطول من السيارات الفارهة في ” موناكو ولندن ” .