” الفيفا ” يتلقى 5 ملايين طلب لشراء تذاكر مونديال روسيا

نواف السالم(صدى):

تلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم نحو خمسة ملايين طلبًا لشراء تذاكر مباريات بطولة كأس العالم في روسيا اليوم الأربعاء ، خلال المرحلة الثانية من عملية بيع التذاكر .

وأشار ” الفيفا ” إلى أنه تلقى طلبات الشراء التي بلغت في المجمل حوالي 4 ملايين و 905 آلاف تذكرة ، وهو ما يزيد عن العدد المطروح ، لذلك ستجرى عملية اختيار عشوائي .

وكانت المرحلة الأولى من بيع التذاكر قد انتهت في نوفمبر الماضي ، حيث شهدت بيع إجمالي 742 ألفًا و 760 تذكرة ، فيما تنطلق المرحلة القادمة يوم 13 مارس المقبل .