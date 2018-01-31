الخارجية الفلسطينية تدين إعدام قوات الاحتلال لـ ” أبو نعيم “

القدس(صدى):

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، جريمة الإعدام الميدانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الفتى ليث هيثم أبو نعيم (16 عاما)، من قرية المغير شرق رام الله.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه الجريمة تعكس ثقافة القتل الهمجية التي تنتشر بقوة في أوساط جيش الاحتلال وجنوده المنتشرين على امتداد الأرض الفلسطينية، كما تعد ترجمة ميدانية لقرارات وتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري للمحتل الإسرائيلي التي تبيح وتسمح بقتل الفلسطينيين بدم بارد.

ودعت الخارجية الفلسطينية المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى سرعة توثيق هذه الجريمة تمهيداً لرفعها إلى المحاكم الوطنية والدولية المختصة في مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبيها .