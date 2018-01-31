نائب الرئيس اليمني: الشرعية تسعى بدعم من التحالف العربي للستعادة الأمن والاستقرار

واس(صدى):

قال نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، إن الشرعية وبدعم من التحالف العربي تسعى لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشار خلال لقائه اليوم، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى اليمن، باك وونج سول، إلى أن الحكومة الشرعية تعمل على تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار والبناء في المناطق المحررة والاستمرار في استكمال عملية التحرير في بقية مناطق اليمن.

وجدد نائب الرئيس اليمني التأكيد على رغبة القيادة السياسية وإجماع اليمنيين كافة على أهمية عودة الدولة وسحب أسلحة الميليشيا وتحقيق السلام الدائم المستند على مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.