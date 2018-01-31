مقتل وإصابة أربعة أشخاص بهجوم مسلح في مدينة لاهور الباكستانية

واس(صدى):

لقي شخصان بينهما شرطي مصرعهما وأصيب شخصان آخران بجروح إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون اليوم في محيط مجمع المحاكم بمدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني.

وأوضحت مصادر أمنية أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على شخص متهم بجريمة قتل عندما كانت الشرطة تقوده إلى المحكمة للنظر في قضيته، مما أدى إلى مقتل ذلك الشخص ومقتل أحد رجال الشرطة المأمورين بحراسته، مع إصابة شخصين من المارة.

وأضافت أن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع، وشنت قوات الأمن حملة تمشيط للبحث عنهم.