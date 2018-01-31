كليات الجبيل الجامعية والصناعية تعلن عن وظائف شاغرة
أفادت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر عدد 11 وظيفة أكاديمية شاغرة للرجال والنساء، لحملة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في كل من ” كلية الجبيل الجامعية، وكلية الجبيل الصناعية ” .
وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم حتى 1 أبريل المقبل.
وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:
– أستاذ مساعد ومحاضر في التصميم الداخلي (عدد 3 وظائف/ للنساء).
– أستاذ مساعد في الدراسات العامة (للرجال).
– أستاذ مساعد في الهندسة المدنية بـ(وظيفتين/ للرجال).
– أستاذ مساعد في علوم الحاسوب والهندسة (للرجال).
– أستاذ مساعد في إدارة الأعمال (وظيفتين/ للنساء).
– مدرس في هندسة بوليمر (للرجال).
– محاضر في هندسة البوليمر (للرجال).
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: من هنا .
ابو العلا المعري[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 47 دقيقة
انت يافاطمه متخصصه في الشواغر
alfahd42[ عدد التعليقات: 14183 ] نشر منذ 39 دقيقة
هههههه