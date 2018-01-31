كليات الجبيل الجامعية والصناعية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر عدد 11 وظيفة أكاديمية شاغرة للرجال والنساء، لحملة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في كل من ” كلية الجبيل الجامعية، وكلية الجبيل الصناعية ” .

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم حتى 1 أبريل المقبل.

وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– أستاذ مساعد ومحاضر في التصميم الداخلي (عدد 3 وظائف/ للنساء).

– أستاذ مساعد في الدراسات العامة (للرجال).

– أستاذ مساعد في الهندسة المدنية بـ(وظيفتين/ للرجال).

– أستاذ مساعد في علوم الحاسوب والهندسة (للرجال).

– أستاذ مساعد في إدارة الأعمال (وظيفتين/ للنساء).

– مدرس في هندسة بوليمر (للرجال).

– محاضر في هندسة البوليمر (للرجال).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: من هنا .