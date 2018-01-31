مرور القريات يقبض على مفحط مخالف بزفة عريس في شارع عام

نايف السالم(صدى):

نجحت الدوريات الأمنية التابعة لمرور القريات ، في القبض على أحد المفحطين ، لممارسته التفحيط والقيادة بدون لوحات خلال مشاركته للاستراض في زفة عريس ، بشارع عام ، اليوم الأربعاء .

ومن جانبه ، أشار المتحدث الرسمي لإدارة مرور القريات الرائد متعب الثبيتي ، إلى أن المفط تسبب في تعريض حياته وحياة الآخرين إلى الخطر ، وهو ما دفع الدوريات للتعامل معه بشكل فوري بالقبض عليه في أقل من ربع ساعة .

وأضاف ” الثبيتي ” أن إدارة مرور المنطقة ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال المفحط المخالف ، وفقًا للائحة القانونية ، وستطبق العقوبات بحقه وبحق كل من يرتبكب هذا الفعل .