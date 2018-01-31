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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

مرور القريات يقبض على مفحط مخالف بزفة عريس في شارع عام

مرور القريات يقبض على مفحط مخالف بزفة عريس في شارع عام
نايف السالم(صدى):

نجحت الدوريات الأمنية التابعة لمرور القريات ، في القبض على أحد المفحطين ، لممارسته التفحيط والقيادة بدون لوحات خلال مشاركته للاستراض في زفة عريس ، بشارع عام ، اليوم الأربعاء .

ومن جانبه ، أشار المتحدث الرسمي لإدارة مرور القريات الرائد متعب الثبيتي ، إلى أن المفط تسبب في تعريض حياته وحياة الآخرين إلى الخطر ، وهو ما دفع الدوريات للتعامل معه بشكل فوري بالقبض عليه في أقل من ربع ساعة .

وأضاف ” الثبيتي ” أن إدارة مرور المنطقة ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال المفحط المخالف ، وفقًا للائحة القانونية ، وستطبق العقوبات بحقه وبحق كل من يرتبكب هذا الفعل .


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