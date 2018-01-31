” وصول ” تقدم برنامج دعم نقل المرأة العاملة

عادل الحربي(صدى):

يقدم برنامج دعم نقل المرأة العاملة ” وصول ” بالشراكة مع مزودي خدمة الأجرة، نقل المرأة العاملة من وإلى مقر عملها، بهدف زيادة استقرارها في سوق العمل.

برنامج دعم نقل المرأة العاملة ” وصول ” هو مبادرة من ” هدف ” مدعوما من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تهدف إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن العاملات السعوديات في القطاع الخاص، وذلك لزيادة نسبة مشاركة المرأة ولدعم استقرارها الوظيفي، من خلال نقل المرأة العاملة من وإلى مقر العمل.

ويأتي ذلك بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ولتعرف علي خدمات ” وصول ” أضغط هنا .