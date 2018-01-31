بالفيديو.. المشاركون في سباق الأبطال يزورون المعالم السياحية بالرياض

علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيدي، لعدد من المتسابقين المشاركين في سباق الأبطال وهم يزورون المعالم السياحية والتراثية بالرياض.

وجهت الهيئة العامة للرياضة، امس الثلاثاء، دعوة إلى المواطنين والعائلات إلى حضور سباق الأبطال العالمي للسيارات المقام على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

يُذكر أن السباق الأول من كأس أمم الأبطال يبدأ الجمعة المقبلة، على أن يقام سبق الأبطال في اليوم التالي.