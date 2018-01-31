خبراء: لاعب الأهلي الجديد عرض نفسه لخطر بالغ مع منتخب بلاده

ماجد محمد(صدى):

أكدت مصادر إعلامية أن النجم الأسترالي الدولي مارك ميليجان الذي تعاقد معه الأهلي أقدم على خطوة مالية محسوبة، ولكنه عرض نفسه لخطر بالغ مع منتخب بلاده الذي يخوض منافسات كأس العالم.

وقالت المصادر إن انتقال ميليجان لدوري المحترفين سيكسبه الكثير من الأموال، ولكنه في نفس الوقت يشكل خطرًا كبيرًا على مشاركة قائد المنتخب الأسترالي في كأس العالم.

وأضافت المصادر أنه مع المدرب السابق للمنتخب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، فمن غير المتوقع أن يكون هناك أي شك حول اختيار ميليجان، حيث كان بوستيكوجلو مدربه السابق في المنتخب الأسترالي ومدربه في ملبورن فيكتوري وجعله جزءًا حاسمًا من الإعداد الوطني، لذلك لا يمكن تصور أنه قد يغفل اختياره

وتابعت أن مدرب المنتخب الأسترالي الجديد الهولندي فان مارفيك سينظر في كل الأمور من خلال عيون جديدة، ولكن من غير المحتمل نظرًا لوضعه داخل الفريق، تجربته مشيرة إلى أنه قد يستبعد.