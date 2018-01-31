وتوقف القلم يا امير العدل والحكمة محمد بن سلمان

لا أدري ماذا أكتب في حقّ وطن عظيم، أو من أين أبدأ كلامي؟ فأعماقي مليئة بكلمات لا أعرف لها وصفاً،كلمات الشّكر لك يا أغلى وطن نعم يولد حبُّ الوطن مع المواطن منذ الولادة؛ لذلك يُعتبر حبُّ الوطن أمراً فطريَّاً ينشأ عليه الفرد؛ حيث يشعر بأنَّ هناك علاقة تربط بينه وبين هذه الأرض التي ينمو ويدفأ فيها نعم لله در هذا الوطن الذي أنبت مثل هذاالابن الذي تميز بالعقل والرإي السديد انني ارى عقلية حارت بها الاعين والأنفس لروعة الفكر وسلامة العقل شخصيه فيها من الفكر الشي الكثير حقيقة نرى مؤسس هذه البلاد بصورة مصغرة نراها في السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان نعم جلست مع الكثير من دول اخرى والكل يسال عن هذا الفكر الذي إنار الطريق وهذا الأسلوب المتميز ليت شعري يستطيع ان يعبر عما يخالجه ليت قلمي يستطيع نثر ما يخالج القلب بالفعل تعجز العبارات والكلمات ان تسطر واقع نعيشه الان من تحولات في البرامج وكذلك الوزارات حيث هناك برامج عدَّة بدأ تنفيذها ومهدت الطريق أمام بناء هذه الرؤية، أبرزها، برنامج إعادة هيكلة الحكومة، برنامج الرؤى والتوجهات، برنامج تحقيق التوازن المالي، برنامج إدارة المشروعات، برنامج مراجعة الأنظمة، برنامج قياس الأداء. ولضمان تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 يتم العمل على إطلاق مجموعة من البرامج التنفيذية والتي سيكون لها كبير الأثر الكبير في تحققها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: برنامج التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو السعودية، برنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، برنامج رأس المال البشري، برنامج التحول الوطني، برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي، برنامج التوسع في التخصيص، برنامج الشراكات الاستراتيجية. وغيرها كثير ولعل ما أسعدناأحساس الجميع بالعدل حيث ضرب على يد من حديد على كل فاسد لم يحترم مهنته واستغل سلطته بأخذ حقوق ليست من حقه أيها الامير الشاب الامير الطموح رأيت فيك كل معاني الحب لهذا الوطن اتخيل كلماتك مع أبناء الوطن بكل شفافية ومصداقيه بينما المسؤول لايعطينا مجال من اجل الحديث معه ليتها على ذلك ولكن اَي مدير يشعرك بأنك خادم له وتحت أمره وليس موظف وانت يا أميرنا مع الصغير والكبير تصافحهم تكبر من مكانهم تحفزهم عرفت معنى المسؤوليه والقياده فكسبت الكثير اتخيل مصافحتك وكلامك مع أبناء وموظفي المياه كلام يسعد الصغير قبل الكبير ابتعدت عن مظاهر العلو والكبيرياء مهما قلنا أو كتبنا فلن نستطيع ان نوفيك حقك وأكتب هذه الكلمات ليس لشي وإنما بأعجابي بمن يستحق الإعجاب أنا ومن حولي والكثير يخالجنا اننا سوف ننتصر ونأخذ حقوقنا بوجودك صعب ان تظلم ولا تستطيع أخذ حقك صعب ان تتألم ولا تجد من يساعدك ولكن ….نقول نحن في عهد سلمان السلام …في عهد محمد حفيد المؤسس ….يا سمو الامير الملكي جميل أن تتجلى جميع صفات المواطنة الصالحة فيك وانت بالفعل للآجيال قدوة ونرى ذلك في جيل الشباب القادم من توفر صفات تعزز الانتماء إلى الوطن، والولاء له، والاعتزاز به والإسهام في بنائه وتقدمه حفظك الله يا محمد العقل ..يا محمد الخير …يا محمد ….العدل …نعم أناملي وان عجزت فتبقى في القلب أكثر مما يقال ويكتب.. ويا من يحمل وسام الامتياز على صدره لا يعرف الا الإخلاص والمحبة.. لا ادري ماذا أكتب.. ولكن..

لو كنت أعلم فوق الشكر منزلة

أوفى لك عند الله في الثمن

لاخترتها لك من قلبي خالصة

شكراً على ما أوليت من حسن

أعلم أنني لست أهلاً للحديث والتعبير عن إنسان وأمير مثلك، ولكن قلبي يريد أن يعبر، مهما قلت وكتبت فلن أستطيع إيفاءك حقك.

وختاماً أدعو الله عز وجل ان يوفقك في الدنيا والآخرة ويوسع في رزقك وان يجعلك ذخراً للاسلام والمسلمين، إنه القادر على ذلك آمين.

ولو أنني أوتيت كل بلاغة

وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر

لما كنت بعد القول إلا مقصراً

ومعترفاً بالعجز عن واجب الشكر

وقفة:

حبنا وولاؤنا..

شكرنا وودنا..

أملنا ورجاؤنا..

لمن دعواتنا.. لمن

لك.. يا محمد الخير..امير الشباب …

انه …محمد بن سلمان