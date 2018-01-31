بالفيديو.. عبد الله العلويط: أرفض إغلاق المحلات وقت الصلاة
أعرب الباحث الشرعي عبد الله العلويط، اليوم الأربعاء، عن أعتراضه على إغلاق المحلات للصلاة لما يسببه من مشاق.
وقال الباحث خلال مشاركته في برنامج معالي المواطن حلقة اليوم الأربعاء: إن إغلاق المحلات وقت الصلاة لم يوجد على وقت النبي أو الخلفاء ولا يدعمه أي مسوغ شرعي.
الباحث الشرعي عبد الله العلويط: أنا ضد إغلاق المحلات للصلاة لما يسببه من مشاق وهو إحداث لم يوجد على وقت النبي أو الخلفاء ولا يدعمه أي مسوغ شرعي#معالي_المواطن pic.twitter.com/VQ2PaozHB0
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٣١ يناير، ٢٠١٨
alfahd42[ عدد التعليقات: 14183 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكل ت وش دخلك
صالح[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا توجد اي دولة في العالم بما فيها الدول الاسلامية تغلق المحلات وقت الصلاة.
عبدالله الكثيري[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين
باحث شرعي
ماهي مؤهلاته
ولكن كلامه يوافق توجهات تلك القنوات فتصنفه بالباحث الشرعي
وهو لو تسأله عن صفة صلاة الكسوف لن يعرفها
ولكن هذا هو زمن الرويبضة
وينتظرنا يوم لايغادر فيه صغيرة او كبيرة الاسؤلنا عنها
abdul[ عدد التعليقات: 877 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم ، يمكن صاحب المحل يصلي بالمسجد ويترك دكانه للعامل او الزوجة حتي يعود من الصلاة. وما قاله العلويط ليس الا تماشيا مع النهج الجديد لتشغيل السعوديات في كل المحلات، وقيادة المرأة للسيارات ، وإقامة المسارح و دور السينما في جميع المدن بما في ذالك اراض الحجاز ، وسفر المرأة للخارج بدون ولاية أحد عليها ، بل ربما اشترطت في الزواج ان يكون العصمة بيدها وفسخت الزواج متي شاءت…….و…..و…..و…
حسبنا الله ونعم الوكيل.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2596 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا كمان ارفض .. لاني ماابغى انرزع عند ابواب المحلات نص ساعه او ساعه ابغا اخلص شغلتي .. انجزها وارجع بسرعه بدون عطلهً.. بالذات فالشرقيه الصلوات متقاربه ومافي وقت بينهم العصر والمغرب والعشا ورا بعض 😕 صعبه ارجع البيت الين تخلص الصلاه وارجع للسوق بعدين .. مشوار .. اضطر اجلس الين يتحسنو ويفتحو وبعضهم يطول مررره ياخذو بريك والنساء هما الضحيه فالموضوع😕
ابوراكان[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا مسلم رح صلي في المسجد
وارجع خذ أغراضك
مره ما لقيتي يا صدى الا ذا الموضوع
zezu[ عدد التعليقات: 496 ] نشر منذ 1 ساعة
جربوا وراح تتعبوا..
ام عبودي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 ساعة
حتى الصلاه بتغيرون مواعيدها قفل محلك وروح صلي وارجع وين المشقه بالموضوع والحمدلله المصليات والمساجد في كل سوق وشارع
غيرنا يتمنوا يسمعوا صوت الاذان
ابن مكه[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 1 ساعة
والله يااخواني انا عندي وجهة نظر وهي المفروض المحطات اللي على الخطوط السريعه ماتقفل يعني لو نحسبها شرعا اللي خارج المدينه بأكثر من 80 كيلو \\
الشرع اباح الفطر في السفر واباح الصلاة قصرا وجمعا في السفر والحمد لله وهذا من سماحة الاسلام ..
تخيلو نجلس في المحطه وننتظر تنتهي الصلاه !! واحنا اصلاً جامعين .
انا عارف البعض بيقول طيب العمال مايجمعون وهذا صحيح ولكن يكون فيه تناوب يعني يصلون اثنين ويجلسون اثنين .
al humaidi[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 1 ساعة
ليش ترجع البيت تعوذ من ابليس وادخل المسجد وصل مع المسلمين وكمل بعد الصلاة عجيب !
ابو غالب[ عدد التعليقات: 1176 ] نشر منذ 43 دقيقة
اقترح المساجد الا موجوده في الاسواق تكون فترة الاذان والاقامة 10 دقائق فقط بدل 20 دقيقة وقت طويل لانتظار النساء خارج المحلات
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 1119 ] نشر منذ 41 دقيقة
الصلاه واجبه جماعه للرجال وماني شايله بذمتي بس يختلف لو يمسك المحل غير مسلم او نساء والحين كلهن نساء المفروض مايتقفل احكي بالموالات تكون بنتين ويجي وقت الاذان وتقفل طيب وحده تصلي وحده تبيع لا هم يقفلون وياخذون وقت الصلاه وزود
والله المستعان❤️
alfahd42[ عدد التعليقات: 14183 ] نشر منذ 40 دقيقة
صح يا الحميدي
alfahd42[ عدد التعليقات: 14183 ] نشر منذ 37 دقيقة
ابو غالب ترى كلامك مطبق في مساجد الجبيل الصناعية اللي في السوق فقط
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8208 ] نشر منذ 36 دقيقة
ههههههههههههههههههههه من اين يخرجون هؤلاء السفهاء
alfahd42[ عدد التعليقات: 14183 ] نشر منذ 30 دقيقة
من جحور هم
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 28 دقيقة
جب لنا الشيخ الفوزان ولا ال الشيخ ولا احد من هيئة كبار العلماء يالي باع الأخرة من اجل الدنيا
اما تجيب ذا السلق الي ماندري منهم يفتون من خوياك تبطي ،
أن جا فتوى من هيئة الأفتاء بأمر ملكي حنا ماغير سمع وطاعة ومدام الدعوة تنظيف من الفساد اجل
حقنا بعد ذا العليان يجيب مفتي مايجيب واحد ماندري وشنهو يقول ذا الكلام
استغفر الله العظيم
كل احاديث الرسول علية الصلاة والسلام صلاة الجماعة واجبه ذا من الي عطاه حق يرد ونت بالغليان مالقيت الا ذا تسأله
الله يرزقنا الجنة وستغفر الله
واراك طيب ماتكلمت يامعالي المواطن عن رفع الأسعار واضرايب والفقر والمخدرات والتفحيط وسبابها
ماقول غير الله المستعان انت وشكالك
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2596 ] نشر منذ 26 دقيقة
😏
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2032 ] نشر منذ 26 دقيقة
المذاهب الفقهيه كلها عدا الحنابله ان صلاة الجماعه ليست بواجبه وأنا أقول ليس هناك دليل صريح بوجوب صلاة الجماعه وهذا الذي ادين الله به
ابو يزن[ عدد التعليقات: 645 ] نشر منذ 24 دقيقة
عهد أبو فهد طلعو لنا الليبرالية.اولعا قيادة المرأة والترفيه وبعدها إسقاط الولاية وبعدها منع قفل المحلات وقت الصلاة وش بقى تفو عليكم ياملاعين يبون الدين الاسلامي يتشوه بمطالبات هولاء الزنادقه يسعى لأمور دنوية وتارك اخرته.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2032 ] نشر منذ 23 دقيقة
بس والله الحق يتقال عندما تشاهد إغلاق المحلات عند الاذات تشعران الله اكبر من كل شيء فيجب أن تترك كل اشعالك اتصلي لله العظيم
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2032 ] نشر منذ 21 دقيقة
لتصلي لله العظيم
الابهاوي[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 20 دقيقة
وقوله تعالى: { وذروا البيع} أي اسعوا إلى ذكر اللّه واتركوا البيع إذا نودي للصلاة، ولهذا اتفق العلماء رضي اللّه عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني، وقوله تعالى: { ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون} أي ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر اللّه وإلى الصلاة { خير لكم} أي في الدنيا والآخرة { إن كنتم تعلمون} ، وقوله تعالى: { فإذا قضيت الصلاة} أي فرغ منها { فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللّه}
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 17 دقيقة
يا عليويط محنا ناقصينك منعتو المطر عن المسلمين ,,,,, الله يجعلها فى ميزان سيئاتك انشاء الله