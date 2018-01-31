بالفيديو.. عبد الله العلويط: أرفض إغلاق المحلات وقت الصلاة

علي القحطاني (صدى):

أعرب الباحث الشرعي عبد الله العلويط، اليوم الأربعاء، عن أعتراضه على إغلاق المحلات للصلاة لما يسببه من مشاق.

وقال الباحث خلال مشاركته في برنامج معالي المواطن حلقة اليوم الأربعاء: إن إغلاق المحلات وقت الصلاة لم يوجد على وقت النبي أو الخلفاء ولا يدعمه أي مسوغ شرعي.