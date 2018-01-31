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شاهد.. أبرز خدمات بوابة أنعام لخدمة الثروة الحيوانية

شاهد.. أبرز خدمات بوابة أنعام لخدمة الثروة الحيوانية
حمود العنزي (صدى):

نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الأربعاء، ” انفوجراف ” يوضح أبرز خدمات بوابة أنعام لخدمة الثروة الحيوانية.

وكان وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في مكتبه بالوزارة، قد دشن البوابة الإلكترونية لقطاع الثروة الحيوانية (أنعام ) و 16 خدمة إلكترونية لعدد من الخدمات الخاصة بقطاع الثروة الحيوانية من خلال موقع الوزارة .

وأوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان أن البوابة الالكترونية لقطاع الثروة الحيوانية ( أنعام ) سوف تكون أداه نوعيه للتحول الإلكتروني في جميع أعمالها من حوكمة وتسريع في الخدمات.

وقال مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية المشرف العام على بوابة (أنعام ) الدكتور سند بن سالم الحربي، إنه تم الربط الإلكتروني لـ 181 عيادة ووحده بيطرية و 17 مختبر بيطري و 31 محجر من خلال بوابة أنعام بهدف تسهل جميع الإجراءات والتعاملات بين هذه الجهات والوزارة وتكوين قاعدة بيانات إلكترونية شامله لجميع اعمال الثروة الحيوانية بالمملكة ، بالإضافة للرصد والسيطرة على الأمراض الوبائية والإنذار المبكر لها.

ولتعرف على أبرز خدمات بوابة أنعام لخدمة الثروة الحيوانية شاهد الشكل التالي:

 


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