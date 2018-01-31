بالصور.. الهلال يواصل تدريباته الاعتيادية

ماجد محمد(صدى):

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته الاعتيادية، عقب تغلبه على ضيفه ” الرائد ” ، مساء أمس الثلاثاء.

وحقق نادي الهلال، الفوز على نظيره الرائد بهدفين مقابل هدف واحد فقط ، خلال لقاء أمس الثلاثاء ، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من دوري المحترفين .

وسدد هدف الهلال الأول اللاعب مجاهد المنيع في الدقيقة الـ 52 من الشوط الثاني ، فيما سجل جيلمين ريفاس هدف الفريق الثاني في الدقيقة الـ 79 من الشوط .

وسجل الهدف الوحيد للرائد اللاعب سلطان السوادي ، في الدقيقة الـ 13 من بداية الشوط الأول .