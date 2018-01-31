مربط المعود.. يختال بالذهب ” العالمي ” في مهرجان الأمير سلطان للجواد العربي

سعيد العجل(صدى):

فرض مربط المعود حضوره وتألقه في ختام مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي بعد منافسات في سباقات السرعة والجمال بتحقيقه للذهب من خلال اصاله خيوله وجمالها وتركيزه على الانتاج بصورة مميزة وجاءت البداية ” بتيجان ” المعود الذي حصل على بطولة المهرات عمر عام، وحققت ‏الفضة ” اس ام روز ” لمربط السلمانية، وحصلت على ‏البرونز حلا السيد لمربط السيد.

وعاد مربط المعود للذهب من خلال ” ادميرال ” في بطولة الأمهر عمر عام، وحصل ‏على الفضة ” دينار المعود ” لمربط العويضة، وظفر ‏بالبرونز ” ماهر السيد ” من مربط السيد.

واتسعت رغبة مربط المعود بالحصول على البطولات ‏عبر ” فينيس ” التي توجت جمالها ببطولة المهرات، وحققت ‏الفضة زميلتها ” ميارا الرابعة ” من مربط المعود أيضا. وحصلت ‏على البرونز ” هيفا اي دي ” من اسطبلات السكب.

الجدير ذكره ان مربط المعود من اشهر المرابط المحلية والعربية وله حضور مبهر على المستوى العالمي ويمتلك العديد من السلالات العريقة واصبح انتاجه هدفا كبير ا للكثير من المرابط الخليجية والعربية والعالمية بفضل ما يتمتع به من خبرات وتجهيزات كبيرة وإدارة محترفة وسلالات منتقاة على المستوى العالمي.