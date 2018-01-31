الأرصاد: غيوم وسحب رعدية ممطرة تخيم على أجزاء من المملكة

نايف السالم(صدى):

حذرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، من غيوم جزئية إلى كلية تخيم على السماء ، وتتخللها سحب رعدية ممطرة ، مصحوبة برياح نشطة سطحية مثيرة للغبار والأتربة على مناطق مختلفة من المملكة ، يوم غد الخميس .

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحالة الجوية تمتد من جازان إلى عسير وحتى مرتفعات مكة المكرمة ، لتشمل الأجزاء الساحلية منها .

وأوضحت الأرصاد ، أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة يستمر على منطقة نجران ، والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة .