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الأرصاد: غيوم وسحب رعدية ممطرة تخيم على أجزاء من المملكة

الأرصاد: غيوم وسحب رعدية ممطرة تخيم على أجزاء من المملكة
نايف السالم(صدى):

حذرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، من غيوم جزئية إلى كلية تخيم على السماء ، وتتخللها سحب رعدية ممطرة ، مصحوبة برياح نشطة سطحية مثيرة للغبار والأتربة على مناطق مختلفة من المملكة ، يوم غد الخميس .

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحالة الجوية تمتد من جازان إلى عسير وحتى مرتفعات مكة المكرمة ، لتشمل الأجزاء الساحلية منها .

وأوضحت الأرصاد ، أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة يستمر على منطقة نجران ، والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة .


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