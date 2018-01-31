متجر أسترالي للأثاث يعثر على وثائق أمنية خطيرة

كانبرا(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن عثور متجر أسترالي لبيع الأثاث القديم على وثائق سرية خطيرة تتضمن خططًا أمنية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، ومعلومات استخباراتية حول النشاط السرّي لدول الجوار.

وطبعت الوثائق التي عُثِر عليها في أحد خزانات الأوراق المعروضة بمتجر لبيع الأثاث المستعمل حراج في العاصمة الأسترالية سيدني بخاتم ” سري للغاية ” .

وبدأت القصة حينما باع ديوان رئاسة الوزراء الأسترالي كمية كبيرة من أثاث الحكومة المستعمل لأحد المتاجر، وكان من بين قطع الأثاث دولابان محكما الغلق منذ 5 سنوات، ولم يُعثر على مفاتيحهما خلال تلك الفترة الطويلة.